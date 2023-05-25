為滿足能源需求，台電擬在現有的「基隆市協和重油電廠」汰換成「燃氣發電廠」並設置第四天然氣接收站，但因涉及填海造陸、生態等爭議，遭環評初審小組要求補正再審4次，今天為第5次闖關，會中有立委陳椒華提出多次程序發言，委員決定內部討論程序時，環團不滿衝到會場內疾呼「程序違法、立即散會、退回重審」。

台電表示，北東電網2025年用電需求約達600萬瓩且未來供電需求持續成長；協和電廠2024年除役後，只剩和平電廠130萬瓩，而北西電網融通能力上限420萬瓩，代表北東電網老舊機組陸續除役後，供需明顯失衡，亟需協和更新改建2部燃氣機組、約260萬瓩加入供電行列，才能因應未來用電成長、備轉容量需求，確保供電無虞。

立委陳椒華認為，台電提出的東移方案與原本的範疇界定大不相同，建議應重做範疇界定才是合法的程序；環保署綜計處表示，台電提出的東移的3.0方案，為歷次結論要求，不足的情況應在實質審查時針對不足的地方提出意見討論，建議應依議程繼續進行。

但初審小組仍決議內部討論程序問題，當內部討論初步共識達成「不違反程序問題」時，環團衝擊會場內疾呼「程序違法、立即散會、退回重審」。

由於會議無法再繼續進行，初審小組宣布散會、擇期另審。

護海公投領銜人王醒之說，原本希望環評委員可以發現環說法違法及不合理之處，但審查時環保署及主席卻刻意忽略或淡化部分程序問題，擔憂今天就會強渡關山，因此才會衝進會場內，否則一旦通過環評初審、環評大會後就難以挽回。

至於下次開會時間，環保署綜計處副處長徐淑芷說，希望在這屆環委屆期前（7月31日）召開，但就算由下屆環委續審也不用擔心無法銜接，所有案子會逐一交接，而民眾對程序有疑義的部分，環保署也會釐清、並請台電與基隆市府說明。