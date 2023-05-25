女星王思佳身陷假包風波，日前開直播公開驗包結果時，情緒崩潰到當場淚崩，還一度說不出話來，稍早開直播分享妝髮過程時，除了否認買水軍之外，被問到頻道何時更新？她則是語帶玄機表示：「大家可以期待一下」。

王思佳稍早開直播與粉絲互動，並透露正要去錄影，言談間似乎走出近期低潮，對於被酸民質疑是否買水軍?她澄清並沒有花錢買水軍，並非所有東西都能用錢買到，更強調不會在意網路輿論，畢竟沒有人可以做到讓眾人喜歡，至於遭傳曾說過「看不起窮人」，王思佳強調未說過此話，更指出向來努力工作的她，若說出這種話，根本就是腦袋壞了，也不忘嘲諷酸民：「人家餵什麼就吃什麼」。

王思佳開直播否認買水軍，更澄清從未說過瞧不起窮人。（圖／pinksophia0818 IG）

王思佳拍影片回應假包疑雲。（影片／王思佳的王美頻道Beauty Wang YOUTUBE）

王思佳在YouTube回應假包事件後，已經2周沒有更新內容，對於被追問何時新的影片會上架?她則是賣關子表示：「大家可以期待一下，敬請期待」 ，此外，她不忘分享妝化過程，指出由於本身有臥蠶，只能在眼下些微打亮，若太刻意反而會因為妝過濃顯得太假，還不忘自嘲：「我人生真的很多停損點，都不能使勁畫」。

王思佳陷入假包風波後，接連傳出大學肄業、阻擾房仲看屋等風波，如今又爆出負面新聞頻傳，導致代言、業配等工作全喊卡，對此，經紀人澄清所有業配及代言仍照原定計畫，更曬出王思佳在臉書放的業配截圖，證實全是子虛烏有，並呼籲社會大眾切勿以訛傳訛。