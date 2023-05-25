金馬影后謝盈萱接下保健食品代言，在廣告中挑戰高難度瑜伽，她說自己之前比較多是在做重訓，比較難的動作需要時間學習，還好拍攝現場有專業老師指導並給予鼓勵，稱老師很有耐性的替自己調整動作，自己也發揮貪小便宜精神，「趁現場裝設攝影機和燈光時，請老師幫我帶暖身，覺得免費上了一堂課，很超值」。

另在拍攝過程中謝盈萱提到「再多會歪掉哦」、「我很容易歪掉」，她解釋會一直提到「歪掉」，是因為自己真的很不會做「美女」類的動作或表情，每次遇到這種要求的時候，自己的表現就會像是忍不住在搞笑。

這次影片的拍攝主軸是「每天只要好一點」，很符合謝盈萱追求完美的生活與自身理念，「有時候很難要求自己要瞬間達到100分，但當持續做一件事、堅持一個好習慣，漸漸地就能感受到每天越來越進步，事情自然也會越做越好。」配合這次的代言，謝盈萱也拍攝了一系列以「每天好一點」為主題的廣告，就是想透過影片告訴大家，每天好一點，就是進步的原動力。