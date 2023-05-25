國1南下岡山段「嚴重車禍」傷亡不明！車流回堵11公里 15:462023/05/25 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下岡山段「嚴重車禍」傷亡不明！車流回堵11公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里，警方獲報後已到場處理。 訂閱影音： 中時新聞網 國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里。（翻攝自記者爆料網） 國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里，警方獲報後已到場處理，高公局提醒駕駛朋友小心行駛，勿觀望而影響行車安全，詳細事故原因仍待調查釐清。 引導視障者出站 女站務員搭電梯突遭「勾頸埋肩」判決結果出爐 軍人揪女友出遊「凍未條」闖紅燈硬上 慘賠100萬換緩刑 5億高中生之母滯台12年無國籍「成人球」移民署無奈曝原因 #國1 #南下 #岡山 #車禍 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園道路出現不明油漬！8騎士打滑慘「犁田」 警急追來源 14:512023/05/25 社會 驚悚畫面曝！高雄聯結車追撞 車頭扭曲駕駛一度受困 11:082023/05/25 社會 《光電股》彩晶估Q2優於Q1 車載面板出貨今年逼近3成 13:492023/05/25 財經 曝美對台5億軍援都是現貨！ 國防部：近期就會提供 15:372023/05/25 政治 汰換機車再等等！ 6月1日起最高再領6500元補助 11:352023/05/25 生活 藍營嘉市立委提名民調今開跑 4選將齊喊「1金句」 15:532023/05/25 政治 新店「煙火哥」慘了！ 半夜放炮19次擾民 一審重判7年 13:332023/05/25 社會 大里區停車場爆5男1女聚集吸毒 霧峰警今追緝到案 11:372023/05/25 社會 台灣旅行團濟州島驚傳車禍！34名台遊客受傷送醫 15:182023/05/25 國際 山老鼠偽裝登山客通報山難 「這物」露餡集團遭搗破 11:492023/05/25 社會 照顧弱勢培訓高雄選手 林智鴻推「跆拳道菁英選手培訓計畫」 12:542023/05/25 生活 《油電燃氣》石化鐵嘴估油價 台塑化董座陳寶郎這樣看 12:392023/05/25 財經 美媒：北京高風險戰略 控制全球1／3鋰礦產能 15:012023/05/25 國際 虛擬實境體感加持！ 非選手也能體驗自由車運動科技 14:362023/05/25 生活 交通部充電停車位草案 公有路外停車場應2％、民營1％以上 14:582023/05/25 生活 《電子零件》建準看好Q2毛利率 拚菲國產能 08:182023/05/25 財經 宋仲基出道15年首闖坎城 「孕妻突缺席紅毯」背後甜蜜原因曝光 11:422023/05/25 娛樂 高雄同框韓國瑜？侯友宜：我們都熱愛國家 11:402023/05/25 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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