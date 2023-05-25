國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里，警方獲報後已到場處理。
國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里。（翻攝自記者爆料網）
國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里。（翻攝自記者爆料網）

國道1號南下336.1K、岡山路段，今（25日）下午1時54分發生2大客車、2自小客車追撞事故，占用中、外車道，目前傷亡不明，後方回堵約11公里，警方獲報後已到場處理，高公局提醒駕駛朋友小心行駛，勿觀望而影響行車安全，詳細事故原因仍待調查釐清。

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