大陸兩汽車大廠開戰了！長城汽車今（25）日向相關監管部門舉報，聲稱比亞迪2款車採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發汙染物排放不達標，對此，比亞迪發聲明反擊，稱檢測報告無效，反對任何形式的不正當競爭行為。消息曝光後，兩大車企股價重挫，但比亞迪新車宋Pro DM-i 冠軍版今天上市，遭質疑爆料時間點可能不是巧合。

綜合陸媒報導，長城汽車25日表示，於 4 月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，稱亞迪秦 PLUSDM-i、宋 PLUS DM-i 採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標。

比亞迪在官方微博發布聲明指出，長城汽車送檢的比亞迪汽車不符合中國國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢,並要求完成3000公里磨合後測試，而長汽送檢的車輛在檢測時，里程僅為450-670公里，故比亞迪認為其檢測報告無效。

比亞迪表示，堅決反對任何形式的不正當行為，並保留法律訴訟權力。

目前長城汽車和比亞迪兩家企業的銷量和業績呈現此消彼長的態勢。比亞迪宋Pro DM-i 冠軍版定周四上市，長城選擇在這一天發布聲明，遭外界質疑可能不是巧合。

報導指出，長城舉報的車型，正是比亞迪兩款「當家」車型。數據顯示，比亞迪秦 PLUS DM-i 去年全年銷量高達 30 萬輛。今年 2 月末，比亞迪發布該車冠軍版車型，將DM-i 車型價格首次下調至人民幣 10 萬有找。此次比亞迪變相降價，也讓秦 PLUS DM-i 訂單大增，秦 PLUS DM-i 順勢成為 4 月轎車銷量冠軍，銷量達 31,734 輛。

銷量數據顯示，長城汽車4月銷量為5.38萬輛，同比下滑41.41%，環比下滑46.72%；今年1~4月，長城汽車累計銷量為33.73萬輛，同比下滑21.67%。

相較之下，比亞迪4月銷量為20.94萬輛，同比增長約94.88%；今年1~4月累計銷量為77.66萬輛，同比增長約96.61%。

長城、比亞迪兩大車企引爆戰火，市場資金嚇得落跑，股價立馬大跳水，長城汽車終場慘崩6.17%，收在24.8元人民幣；比亞迪狂摔2.41%，收在255.6元人民幣。