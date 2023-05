大陸兩汽車大廠開戰了!長城汽車今(25)日向相關監管部門舉報,聲稱比亞迪2款車採用常壓油箱,涉嫌整車蒸發汙染物排放不達標,對此,比亞迪發聲明反擊,稱檢測報告無效,反對任何形式的不正當競爭行為。消息曝光後,兩大車企股價重挫,但比亞迪新車宋Pro DM-i 冠軍版今天上市,遭質疑爆料時間點可能不是巧合。

綜合陸媒報導,長城汽車25日表示,於 4 月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料,稱亞迪秦 PLUSDM-i、宋 PLUS DM-i 採用常壓油箱,涉嫌整車蒸發汙染物排放未達標。

比亞迪在官方微博發布聲明指出,長城汽車送檢的比亞迪汽車不符合中國國標要求的送檢狀態,即應由第三方抽樣、保管及送檢,並要求完成3000公里磨合後測試,而長汽送檢的車輛在檢測時,里程僅為450-670公里,故比亞迪認為其檢測報告無效。

比亞迪表示,堅決反對任何形式的不正當行為,並保留法律訴訟權力。

目前長城汽車和比亞迪兩家企業的銷量和業績呈現此消彼長的態勢。比亞迪宋Pro DM-i 冠軍版定周四上市,長城選擇在這一天發布聲明,遭外界質疑可能不是巧合。

報導指出,長城舉報的車型,正是比亞迪兩款「當家」車型。數據顯示,比亞迪秦 PLUS DM-i 去年全年銷量高達 30 萬輛。今年 2 月末,比亞迪發布該車冠軍版車型,將DM-i 車型價格首次下調至人民幣 10 萬有找。此次比亞迪變相降價,也讓秦 PLUS DM-i 訂單大增,秦 PLUS DM-i 順勢成為 4 月轎車銷量冠軍,銷量達 31,734 輛。

銷量數據顯示,長城汽車4月銷量為5.38萬輛,同比下滑41.41%,環比下滑46.72%;今年1~4月,長城汽車累計銷量為33.73萬輛,同比下滑21.67%。

相較之下,比亞迪4月銷量為20.94萬輛,同比增長約94.88%;今年1~4月累計銷量為77.66萬輛,同比增長約96.61%。

長城、比亞迪兩大車企引爆戰火,市場資金嚇得落跑,股價立馬大跳水,長城汽車終場慘崩6.17%,收在24.8元人民幣;比亞迪狂摔2.41%,收在255.6元人民幣。