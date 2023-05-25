水星是距離太陽最近的行星，當它位於「大距」的時候，比較容易被看見，台北市立天文科學教育館預告，29日下午1時34分是今年水星第2次西大距，前後幾天清晨都是觀賞水星的最佳時機。提醒民眾，只要在天亮之前往東方低空處觀看，就有機會見到這顆最小、也是最不容易見到的行星。

天文館表示，水星是離太陽最近的行星，平時經常被陽光遮掩而不易看見，在日出前的西大距、以及日落後的東大距這些日期的前後一段時間，才比較容易看到。

「大距」指太陽、水星和地球三者排成一直角三角形，當水星位於直角頂點位置時，從地球上所見的水星離太陽最遠，較容易觀看。當水星位在太陽以西時稱為「西大距」，日出前早於太陽升起。

根據天象預報，這次水星與太陽距角達24.9度，視亮度0.5等，在日出前朝向東偏北方的低空中可以發現水星的蹤影。東方天空中可同時看到亮度達-2等的木星，以及0.8等的土星，三者幾乎呈現一直線。

天文館提醒，民眾如有早起，不妨抬頭往東方尋找這3顆日出前一同出現的行星，欣賞地球的太陽系夥伴美麗身影。