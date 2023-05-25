警政署25日表示，曾在台灣讀書的陸生張海川，涉及多起電郵「詐彈」恐嚇案，他已在5日被大陸公安逮捕，但國家圖書館24日晚接獲類似炸彈恐嚇信，警方經分析IP、信件格式及用字譴詞，研判該信很可能又是張海川所為，張是否真的落網？還是交保後再犯案，目前正由專案人員調查中。

警政署在立法院院會時，證實張男已經落網，調查局則表示張涉及16起炸彈恐嚇信件案，已由資安工作站併案調查。

國家圖書館「全球資訊網」24日晚間22時42分接獲1封電郵，內容表示已在館內設置炸彈，並將於25日中午11時引爆，中正一警方25日獲報後，要求全館封閉並進行搜查，最後並無發現可疑物品，時間到了也沒有發生意外，研判又是1起惡作劇，國圖並在11時10分重新開放民進進入。

專案人員分析該封署名「鳳飛飛」的信件，發現包括VPN跳板、信件格式、用字譴詞，與之前「唐澤貴洋」寄出的恐嚇信，幾乎完全一致，初判又是張姓陸生所為。

但據聞張海川已於5日落網，為何近日還能持續寄出恐嚇信，對此警方仍在釐清，有可能是設定日期，讓信件定時發送、也可能張已經交保繼續恐嚇，或另有共犯？因兩岸關係嚴峻，大陸公共對台警態度冷淡，目前正由刑事局持續和對方溝通，進一步掌握張的證詞和犯案過程中。