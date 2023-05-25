北市內湖區3月23日發生一起500萬元強盜案件，黃姓、莊姓、陳姓及邱姓等4名男子當天即遭新北市瑞芳警方逮捕，警方進一步查出，幕後主使是23歲李姓男子，本月23日拘提李男到案，現場起獲相關證物，因李嫌對於案情交代不清，複訊後檢方聲押獲准。

警方循線在李男住處逮人，當時他還在睡夢中，一旁還躺著女友，兩人混然不知已遭警方鎖定，女友則衣衫不整，趕緊躲到一旁，經員警出示搜索票、拘票逮捕李嫌，女友穿上衣服陪同到警局說明。

全案發生在北市內湖區行愛路，案發當天下午3時06分，謝姓女被害人先到南港區三重路銀行提領500萬元，又到內湖區提領195萬元，當謝女準備坐車離去時，埋伏多時的黃嫌等人即向謝噴灑辣椒水，並搶走500萬元後逃逸

謝姓被害人聲稱是提領現用來開公司，但警方懷疑是與詐騙集團洗錢，目前尚在調查相關金流，謝女遭強盜的500萬贓款以及未被搶走的195萬均被查扣，全案持續偵查中。