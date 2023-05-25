國民黨嘉義市立委選將有張秀華、陳家平、黃思婷等3名議員及嘉義市政府建設處長田長沛共4人爭取提名，黨中央採取「內參」民調，擇優徵召，民調今天開始進行3天，4名選將都卯足全力拜票，異口同聲齊呼「請唯一支持」，競爭激烈，28日會向4位參選人說明民調結果。
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，嘉義市立委提名的民調25日至27日進行3天，民調有互比15％、對比85％，兩者加總起來平均，28日上午11時向4位參選說明民調結果，再提報黨中央，由黨中央擇日公布徵召提名人選。
張秀華、黃思婷、陳家平都是現任市議員，為爭取提名機會，連日來站路口、到公園、市場、跑攤，積極拜票，且都掛大看板宣傳「民調唯一支持」。
田長沛是最早掛出「超級黑馬」大宣傳看板搶攻門票的參選人，還勤跑各種大小活動，到公園、菜市場拜票，還廣發文宣、電話語音拜票，母親潘維剛前立委更是南下嘉義陪他拜票，日前也找來年輕世代的台北市議員詹為元、柳采葳到嘉義為他站台。
4位選將今天都不約而同各種網路社群平台強打「晚上6點至10點顧電話」、「民調唯一支持」，競爭十分激烈。
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