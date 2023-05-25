大陸商務部新聞發言人束玨婷宣布，25日至26日，中國商務部部長王文濤將參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，期間將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

此前，中國駐美國大使館上週宣佈，中美商務部長和貿易代表將於本週在美國會晤。使館發言人劉鵬宇同日在線上記者會表示，中方對與美國在各層級恢復交流持「開放態度」，但前提是雙方須「相互尊重」。

劉鵬宇說，美方必須對中國建立正確的認識，「我們希望美方回歸理性和務實的中國政策，以便兩國都能有更好的發展、共同繁榮。」會後，他另以書面聲明表示，針對中美商務部長的會談內容，雙方目前仍在討論細節。

今年度APEC會議由美國承辦，14日至26日在底特律舉辦的第二次資深官員會議（SOM2）將提供美中高階官員對話與會晤的舞台；美國貿易代表戴琪將主持貿易部長會議。