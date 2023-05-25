台灣東洋（4105）25日宣布，與越南3家頂尖醫院簽署合作備忘錄，啟動東協醫藥合作計畫。總經理侯靜蘭表示，改計劃也將串聯南北等各大醫院，進行人才培育、技術交流和跨國會議，創造多贏的契機。

積極布局國際化的東洋，繼寫下台灣首家上市櫃藥廠將微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B（Lipo-AB）成功布局美國的紀錄後，再啟動「東協醫藥合作計畫」，預計將為未來的營運添加動能。

東洋此次是分別與胡志明市腫瘤醫院（Ho Chi Minh City Oncology Hospital）、輸血與血液醫院（Blood Transfusion Hematology Hospital）及河內腫瘤醫院（Hanoi Oncology Hospital）三家頂尖醫院簽署合作備忘錄。

河內腫瘤醫院院長PhD.Dr.Bui Vinh Quang表示，隨越南罹癌人數逐年攀升，癌症治療成為重要領域，而台越除地理位置及人文習慣相近外，雙邊癌症病患也有相似的基因突變型態及流行病學發展，因此，增進彼此的臨床經驗及學術交流，定可帶給病人更多助益。

侯靜蘭表示，這項計畫可了解越南臨床需求外，更可藉台灣東洋的資源與國內醫學中心串聯，並透過短期醫院訓練、跨國學術會議、醫院參訪、與學校和醫學會共同合作等規畫，分享最新的治療技術與臨床成功經驗，同時也能加深台越交流。

侯靜蘭指出，由於臺北榮民總醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院積極推動醫衛新南向「一國多中心」計畫，分別發展最新的重粒子放射治療及AI智慧精準醫療。東洋此次便協助越南醫師與國內南北兩大醫學中心串聯，未來也會邀請更多醫院參與，希冀擴大交流達到「Taiwan Can Help」的多贏局面。