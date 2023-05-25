警方查扣大量毒品等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

楊嫌桌布還以「暴富」、「順風順水順財神」等字。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警方追查販毒案，追查發現綽號「貓哥」的楊姓男子在大寮住處，利用「黑莓卡」發送販毒訊息，招攬生意。警方日前趁他還在睡夢中逮人，並搜出4000顆一粒眠、167克K他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊今年3月偵辦1起販毒案，溯源上游毒品來源為外號「貓哥」的27歲楊姓嫌犯。據了解，他與24歲的余姓嫌犯共組販毒集團，使用無須實名登錄的國際網卡「黑莓卡」搭配微信作為聯繫工作，並以「我回來了」等暗號發送販毒訊息，由於黑莓卡難以追查使用者，增加警方辦案難度。

專案小組多次跟監、埋伏蒐證，於25日前往犯嫌楊姓嫌犯位在大寮區的住處逮人，雖然他於周遭裝設多角度監視器，還是趁他於睡夢中時逮人，在他房間查扣4400顆三級毒品俗稱紅豆的一粒眠、約167公克三級毒品愷他命、電子磅秤、K盤、分裝勺、分裝罐、分裝袋、黑莓卡、甚至還有點鈔機及現金31萬8100元等證物，將楊嫌逮捕，另外於余姓犯嫌住家查扣販毒所用的2支電話。

雖然楊嫌手機還以「暴富」、「順風順水順財神」、「時來運轉」等文字當手機桌布，但難法網恢恢，最後被違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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