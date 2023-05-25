G7（7大工業國集團）近期在廣島舉辦峰會，並於20日發布聯合聲明，強調對中國的態度達成共識，無意與中國脫鉤，且必須去風險。另方面，中共海軍艦隊則在G7前連續穿航日本周邊海峽。對此，前海軍艦長黃征輝表示，其實北京有可能是想要跟G7傳遞一個訊息，且跟清末「八國聯軍」戰爭有關。

據日本防衛省統合幕僚監部近期發布的消息指出，中方由一艘055型萬噸大驅、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦以及一艘補給艦組成的海軍艦艇編隊，過去多日在日本周邊海域出沒。

黃征輝今天在中天《Cti TALK》指出，7大工業國領袖當時聚集在廣島附近，而大陸派出的戰艦是很現代化的，其中的055，052更是放眼全世界，都算是最先進的。黃表示，尤其陸方艦隊從上海附近出發繞了日本整整一圈，一個國家的軍艦花20天做出這樣的事情，不管兩國現在是不是承平的，此舉都是相當罕見，極不尋常，各國也很清楚，「這不是一個單純的訓練」。

除此之外，黃征輝認為，解放軍遠航訓練哪裡不能去，繞著日本走一圈很明顯是要告訴G7國家一些訊息。黃猜測，訊息的內容可能跟清末「八國聯軍」有關，因為G7國家中，當時，美國派了3420人、英國12020人，加拿大2000人（亦有一說85人）、法國3420人、德國900人、義大利2580人、日本則高達20840人。

黃征輝還補充，當時加拿大還不算一個國家，只是英國的殖民地，但G7確實跟「八國聯軍」有關連。