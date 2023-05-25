大腸癌是發生在大腸的惡性腫瘤，長期穩居國人10大癌症發生率第1名，如何預防成為迫切關注的議題。而糞便是反映腸道健康狀況的重要指標，若出現大便黏在馬桶上沖不掉，是否就為罹癌警訊？對此，大腸直腸外科陳威佑醫師解惑，糞便變黏可能是纖維攝取不足，或是壓力影響消化所致，實則與大腸癌無關；不過，若糞便出現帶血、變細、黏液多甚至惡臭、排便習慣改變、排便前嚴重腹部絞痛、有便意卻感覺排不乾淨等症狀，建議儘早就醫檢查。

醫師陳威佑在個人臉書專頁發文，解答大便黏馬桶的真相。他說明，糞便主要是水、人體無法消化的纖維組成，因此多吃富含纖維的蔬果，就可以幫助糞便成形，輕易被排出；反之，如果平常纖維攝取不足，又經常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不易成型，變得又濕又黏。

陳威佑進一步提到，在過度焦慮、壓力等情緒影響下，腸道會透過迷走神經影響大腦中樞神經，引發一連串的反應來應對壓力，這時，身體會抑制腸道消化功能，無法確實吸收食物的營養，進而可能產生腹痛、糞便變黏等其它腸道疾病。

陳威佑表示，目前沒有文獻指出大便黏馬桶與大腸癌有關，但要注意的是，若發現糞便型態變得越來越細如筆一般、帶有血絲、黏液多甚至散發惡臭，以及排便習慣改變、排便前嚴重腹部絞痛、有便意但感覺排不乾淨等上述症狀，就要留心可能是較嚴重的腸道疾病或大腸癌，建議要儘早去大腸直腸外科檢查。

根據衛福部衛教資料顯示，大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。其早期診療的5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率則不到2成，因此，及時確診才能把握治療黃金期。