新竹市中央路上的歷史建築「下竹町-南大路日式警察宿舍」 ，是昭和時期的警察宿舍，有90多年的歷史，但近日卻有一名男子參加市府活動，竟將原本該蓋在集章卡的印章蓋在牆上，館方在臉書譴責男子對歷史建築與古蹟不尊重，文化局也指出，男子行為涉嫌違反文化資產保存法，最高可罰200萬元罰緩。

市府響應518國際博物館日，推出「館館散步集章趣」活動，民眾可於新竹市美術館服務台領取集章卡，前往新竹市12處博物館所及文化空間服務台集章，集滿5個不同的章就可換取紀念品。

然而「下竹町-南大路日式警察宿舍」館方近日卻發現，蓋章處旁的牆面，竟遭人蓋上藍色印章，調閱監視器，發現是一名成年男子所為，臉書發文也附上照片，指蓋章本身是一項有趣又好玩的活動，但場館卻遭到故意破壞。

館方指出，這樣的行為不僅給工作人員帶來困擾，也顯示對歷史建築與古蹟的不尊重，文化資產不僅需要修復保存，更需要投入大量心力去維護，希望大家都能一起愛護老房子，切勿再犯，將保留賠償追訴權。

對此，文化局指出，還不了解蓋章男子的動機，目前正釐清其身分，但男子毀損古蹟的行為恐觸犯文資法，毀損歷史建築、紀念建築全部、一部或其附屬設施，可處30萬元以上，200萬元以下罰鍰。