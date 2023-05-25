有「八德之肺」美譽的桃園大湳森林公園，預計6月完工，在地議員朱珍瑤斥施工品質低落，逢雨必淹，還沒啟用就鏽蝕、無障礙空間障礙多。工務局長汪在宙坦言很多設計自己也覺得奇怪，像是女廁有被偷窺可能，強調是軍營改建、並非整體翻修，跟公園需求有很大差異，但市府會盡力完善。

朱珍瑤說，大湳森林公園原為保一總隊營區，保一總隊2017年陸續撤出後由市府接管，前市長鄭文燦決定打造成「桃園版大安森林公園」，分2期施工，目前全部工程已接近尾聲，預定6月完工，但她認為施工品質非常低落。

朱珍瑤當場播放民眾拍攝的影片，不但逢雨必淹，直衝天際的軍事爬梯沒有警告或防護裝置，機車停車坪鏽蝕、管線外露，無障礙斜坡太窄只能容納一個輪椅通過，一不小心還會摔下草叢，其他還有指示牌標示不明、圍牆傾斜只用木頭支撐、草坪座椅被雜草淹沒等，感嘆前朝「藝術不能批評」，但安全應是首要考量，尤其目前兒童玩具圖書館已開放，到訪者以親子為主，小孩子不會分辨安全與否，爬上軍事設施發生意外後果不堪設想。

「我也覺得原始設計很多理念很奇怪！」汪在宙說，像是男女廁所分隔不清，男生隨時可以靠近女生廁所，容易偷拍，老甕當洗手台很容易破掉，萬一割傷人問題嚴重，機車停車空間故意仿舊等，就使用習慣不該這樣設計，自己去看過也覺得諸多不妥當。

汪在宙坦言，園區設計強調森林為主，以舊環境現況施作，並非整體翻新，原始需求跟公園需求差異很大，已要求將軍事設施、傾倒的小白宮危樓都圍起來、殘障斜坡增加扶手、鋼筋裸露隨時有倒塌危險的水塔拆掉移除，會針對缺失逐一改進，希望6月底園區開放時安全無虞。