台北市蔣萬安市長於今（25）日上午前往位於台北市中山區濱江街的搜救犬訓練基地視察，了解搜救犬訓練情況，並感謝搜救犬小組對於城市安全的付出與貢獻。（圖／北市消防局提供）

台北市蔣萬安市長於今（25）日上午前往位於台北市中山區濱江街的搜救犬訓練基地視察，了解搜救犬訓練情況，並感謝搜救犬小組對於城市安全的付出與貢獻。

今日於搜救犬訓練基地同時舉辦仰德集團（士林電機、國賓飯店及新竹物流等）捐贈消防警備車2輛之捐贈典禮，並由蔣萬安市長頒贈感謝狀。（圖／北市消防局提供）

台北市搜救犬小組自921大地震後成立至今，參與過伊朗震災、中國四川震災、台南震災維冠大樓倒塌、太魯閣列車翻覆、花蓮震災及土耳其震災等國內外各種人道救援任務，可謂戰功赫赫。目前搜救犬小組由7名領犬員和8隻搜救犬組成，其中有高達5隻通過IRO國際搜救犬組織-瓦礫搜索高級認證，陣容堅強。

蔣萬安市長在視察過程聽取搜救犬領犬員的簡報，並且實地觀摩搜救犬的訓練過程，對於搜救犬敏銳嗅覺、出色的搜救能力表示讚賞。市長指出，今年台北市派出2隻搜救犬參與土耳其震災人道救援任務，讓國際社會看見台北市優異的搜救實力。同時，搜救犬也是台北市在災害發生時的重要助手，為市民提供更多的安全保障，市府將持續投入資源，加強搜救犬小組發展，並積極提升訓練條件和犬隻管理，期許搜救犬小組能夠在未來訓練和實戰中發揮更大的作用，為城市安全持續努力。

今日於搜救犬訓練基地同時舉辦仰德集團（士林電機、國賓飯店及新竹物流等）捐贈消防警備車2輛之捐贈典禮，並由蔣萬安市長頒贈感謝狀。未來這2輛警備車可供載運搜救犬移地訓練亦可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作。台北市府亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進防救災效能。