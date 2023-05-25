台灣泡麵種類多，有泡麵王國稱號，一名女網友日前詢問，這麼多品牌中，哪一款牛肉麵口味的泡麵最好吃，馬上引起網友激烈討論，其中最多推爆「統一蔥燒牛肉麵」，第二則是「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，另一度贊、台酒牛肉麵等也都有愛好者。

一名女網友日前在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，突然想吃牛肉麵口味的泡麵，好奇大家推薦好吃的牌子有哪些？貼文PO出後，一堆吃貨跳出來評比，留言多達300則，當中最多人愛的就是統一蔥燒牛肉麵，便宜、湯頭又好，「永遠的統一蔥燒牛肉麵」、「大推統一麵蔥燒牛肉麵！我還會在上面加起司片讓它融化在蔥燒湯頭中」、「好吃湯頭讚」。

第二名則是滿漢大餐蔥燒牛肉麵，「滿漢大餐，吃習慣了懷念」、「滿漢蔥燒，每次想不到買什麼就買那個」、「滿漢大餐，它的麵條最好吃」；還有一度贊系列也受好評「一度贊番茄牛肉麵好吃」、「一度贊麻辣牛肉鍋超讚」。

另外，網友也推薦其他款，像是台酒、來一客、味味一品等，「台酒酸菜牛肉麵不錯吃」、「味味一品金門高坑牛肉麵超好吃，還有酸菜的香，但不便宜」、「來一客川辣牛肉麵」、「味味一品牛肉麵」、「味王原汁牛肉麵，從小就喜歡吃這款，麵體偏軟，建議最後放麵塊」。