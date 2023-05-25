南韓傳出一起讓人匪夷所思的無照行醫案，一名年近60歲的男子因為考不上醫生，畢業後便偽造醫師執照偷偷行醫，近30年來一共診治了1萬5千名病患，直到最近才被發現。法院以詐欺和偽造公文等罪名將他起訴，最後裁定判處7年有期徒刑。

根據韓聯社報導，被告A先生1993年從醫學院畢業，但他沒考取醫生，反而透過偽造執照和聘書的方式，輾轉到全國60家醫院工作。檢察官調閱醫療紀錄發現，他總共醫治超過1.5萬名病患，就連在接受法院調查期間仍持續看病，行徑誇張，他的母親、妻子和孩子也被瞞在鼓裡。

28년만에 막 내린 가짜의사 사기극…의대 졸업한 60대 징역 7년https://t.co/wEJ68UPVWd — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 24, 2023

檢察官在起訴書中指出，由於A先生負責的並非嚴重醫療領域，不能排除若真的發生醫療疏失，病患自己也不知情。考量到他這些年來總共獲取超過5億韓元（約新台幣1163萬元）的薪資收入，法院因此增加裁定500萬韓元（約新台幣11萬6000元）的罰鍰。

至於為何能假冒身分多年而不被發現，根據韓聯社報導，A先生主要是以「未登錄的聘僱醫師」身分擔任短期職位，再以任職醫院院長掛名的方式，為病患進行治療、登錄病例和開立處方。也由於他確實具備醫學院學歷，因此沒有受到懷疑。他無照行醫的事件曝光後，法院也以「未確實驗證醫療執照」為由，對聘雇過他的7位院長開罰。