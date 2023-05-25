印度南部邁索爾王國統治者提普蘇丹充滿傳奇色彩的一把枕邊長劍，近日於倫敦邦瀚斯拍賣行以1400萬英鎊（約5.2億台幣)，約是估值的7倍高價成交，也刷新了印度及伊斯蘭藝術品之世界拍賣紀錄。

邁索爾王國曾於18世紀末的30年內與英國東印度公司發生「英邁戰爭」，直至1977年的5月4日，統治者提普蘇丹於保衛戰中陣亡，王國瓦解，在其王朝所遺留的諸多珍寶中，此次上拍的枕邊配劍堪稱最繁複精良，且與提普蘇丹有著最貼身關聯的重器。

提普蘇丹於1782年繼承其父成為邁索爾王國統治者，他以強悍不妥協於保衛王國利益而有「邁索爾之虎」的稱號，在與東印度公司的戰爭中他也率先使用了火箭炮，他在位期間的政績還包括引入了新的曆法和鑄幣系統，並在父親的統治基礎上進行了行政和金融改革，在他任內邁索爾成了印度最具活力的經濟體。

提普蘇丹生前警覺心特別強，為了防範有人行刺，即使睡覺也只睡在吊床之上，枕邊擺放手鎗、長劍各一。而根據攻破皇宮時身在其中的蘇格蘭地理學家弗朗西斯．布坎南所記載，這把劍被發現之處，正是提普蘇丹熟睡時觸手可及之處，劍刃上鑄有「統治者之劍」字樣，由莫臥兒劍匠按16世紀傳入印度的德意志劍刃風格而製。

此劍由當時參與5月4日終極一戰的士兵，送呈其指揮官大衛貝爾德少將，結束了長達1個月的圍困。