國民黨籍立委王鴻薇今天舉行記者會，指稱接獲台肥公司內部爆料指稱，台肥在4月19日決標兩筆土地出售案，總金額高達新台幣26億元，台肥卻遲至5月5日才發布重大訊息。立委質疑台肥涉嫌隱匿重大訊息、內線交易，要求檢調儘速調查。

台肥今天發布聲明表示，新竹市「D7住一」土地帶建照公開招標案，皆依規定公開招標執行。

王鴻薇今天在立法院舉行「檢調快查！台肥處分26億土地疑涉內線交易」記者會。

王鴻薇說，台肥公司在今年4月19日決標兩筆土地的資產出售案，總價高達26億元。這2筆土地標售案，台肥在3月16日公開招標，在4月17日開資格標，4月19日開價格標，4月19日決標。台肥是上市公司，台肥不但沒有在證交所相關規定於第一時間發佈重訊，直到5月5日才發布重訊，延遲了16天。

王鴻薇表示，台肥這麼晚才決標，涉及2個問題。一是，有沒有隱匿重大資訊而有內線交易，二是，決標之後的5天，得標廠商應該要付第一期款，總價30%。爆料者指稱，得標者達麗建設私下跟台肥董事長黃耀興協議，延後重大訊息的公布。

王鴻薇說，根據她向農委會了解，價格標是4月19日，決標時間是開標後當場宣布價高者得標，所以農委會有確實掌握，但台肥卻認定事實發生日是5月5日。而且，台肥股價從4月19日的57元一路漲到5月2日的59.5元，台肥為何沒有遵守重大資訊公佈相關規定，是否要隱匿重大交易資訊，為了特定人做內線交易，還是有人湊不出第一期款。

陪同出席的德益法律事務所律師柯晨晧指出，台肥公司實收資本額98億元，這筆土地交易金額26億元，佔了27%多，如此重大的資產處分，台肥所以才會在5月5日補行公告，是否涉及內線交易或背信問題，檢調應嚴格徹查。