中天新聞主播何橞瑢、簡至豪、李珮瑄昨（24日）參加世新大學舉辦的校園徵才博覽會，3人貼近年輕世代，同時為中天新媒體徵求人才，並宣傳中天新推出的新聞網APP。世新大學畢業的何橞瑢，這次重返母校格外期待，笑說：「來找回青春的自己。」

何橞瑢當天遇到世新學弟妹，一問學號驚覺已相差10屆，她以自身經驗分享初入職場的面試守則，「在職場上怎麼去提升自己的競爭力，這些都是有訣竅的。」她認為自身專業技能不足時，仍要展現自信心，抱著謙虛的心態學習，好讓面試官覺得你可以勝任一切，更提醒：「不懂就問，裝懂只會出現反效果，讓人覺得你很自以為是。」

主播簡至豪親民圈粉。（中天新聞提供）

簡至豪透露原本能成為世新一份子，最後卻事與願違。與同學互動過程，他發現大學生很懂得展現自我，對生涯規劃也有自己的想法，甚至意外原來在校學生對於媒體發展趨勢已有認知，他難得踏入校園，親民態度擄獲不少新粉絲，還有男學生一見到簡至豪本尊就直呼「主播好帥」。

主播李珮瑄發現年輕學子對於新聞產業都有相當的理解。（中天新聞提供）

即使工作滿檔，李珮瑄仍特別從公司趕往校園，認為與年輕世代是非常值得花時間交流與溝通，訪問學生過程，她也發現年輕學子對於新聞產業都有相當的理解，讓她不禁熱情邀請學生「加入中天新聞大家庭」。