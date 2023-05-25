中科院長張忠成今列席立院外交及國防委員會，證實研發國造新一代戰機發動機的「織女星計畫」今年結案，熱鍛部分已建立12項關鍵技術，明年會編其他預算，朝研發大型戰機所需發動機邁進。

國民黨立委廖婉汝表示，織女星計畫研究至今，到底成功還是失敗？美國軍火商來台曾表示，我國研發的F124發動機，美方可能配合度不夠，所以希望使用F／A-18E／F超級大黃蜂戰機使用的F414發動機，並建議我們買。她詢問，織女星專案研發成效如何？是否會因採購，研發發動機的動作就喊停？

張忠誠表示，織女星專案今年是最後一年，是結案年，後續也有建案，現在等預算，會繼續來做，並以國防部布局指導，「就執行單位立場，計畫等於預算，已準備好了」。

張忠誠說，織女星計畫今年結案，熱鍛部分已建立12項關鍵技術，下一階段就要生產。他強調，現在做的是中型戰機發動機，後續像是F／A-18大黃蜂戰機推力2萬2000磅，若要做這類大型戰機所需發動機，得持續分階段來作，未來要向F／A-18或F-35戰機4萬4000磅推力邁進，都需要持續給予經費，現在目標是朝向這方面展開。

另外，民進黨立委趙天麟詢問，傳出美國協助台灣取得北約的Link-22戰術數據鏈系統技術，可升級台灣軍方縣有的迅安系統。國防部戰規司長李世強證實稱「有，確實」。

李世強強調，我們自己的鏈結沒有問題，重點是我們的升級是要跟美國能鏈結，這有在合作計畫中。趙天麟說，希望在Link-22的部分可以有更周全的鏈結，尤其我們自製的產品越來越多，這部分美方應該沒問題？李回應「沒有問題」。