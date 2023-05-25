衛冕軍新北市隊25日在玉山盃首戰贏得辛苦，靠著「火球男」林盛恩後援飆速154公里化解危機，率隊以1比0險勝台中市隊。總教練蔡明堂表示，希望這批球員能拿出像參與王貞治盃的同樣拚勁，在這次玉山盃同樣能拿到好成績，朝3連霸及奪下本屆U18世界盃中華隊組訓權。

新北市今天首局就展開攻勢，開路先鋒邱鑫安打並靠隊友短打推進上二壘，曾偉喆適時敲安助隊先馳得點，不過比賽中發生幾次跑壘瑕疵，讓新北市無法再添保險分，比賽也打得辛苦。

比賽後段第2投手張峻瑋也出現亂流，6局上被首棒打者敲出三壘安打，新北市決定換上王牌投手林盛恩，他連飆2K再用內野滾地球化解無人出局、三壘有人危機，7局上3上3下摧毀台中市反撲機會。

蔡明堂表示，球員一開始表現的還可以，但可能因為有分數進帳後有些鬆懈，比賽中出現幾次跑壘瑕疵，造成後面無法得分，「如果有把握住，或許就不會打的那麼辛苦，畢竟我們已經集訓一陣子了，兩隊必須要再磨合一下。」

這次玉山盃新北市以穀保家商為主體，搭配鶯歌工商球員出征尋求衛冕，兩隊從東岸聯盟後就開始集訓，但因為新北市率先拿到王貞治盃冠軍，造成原本設定的球員名單必須要做出調整。

蔡明堂說：「球員整體狀況都很好，就是態度要再正確一點。」他也提到，自己的帶兵風格就是有危機換投，「我們都是全員準備，因為現在的高中賽事只要有失誤就會有很大影響，必須要全力搶分，打起來才不會那麼緊繃。」