美國國防部長奧斯汀先前在參議院聽證會證實，對台5億美元軍援很快就會提供，國防部今( 25 日)也證實，援助項目最近就會實施，且都是現貨。前立委郭正亮表示，此項軍援是用「總統撥款權」提供武器給台灣，過去美國也曾用此方式援助烏克蘭三十多次，意味著美國已經將台灣是為「準戰爭區」。

郭正亮今在直播節目《亮劍台灣》表示，用總統特權撥款進行軍事援助，就是認定該區域是「準戰爭區」，拜登一旦通過總統撥款提供 5 億美元，就是認為台灣即將發生戰爭，且覺得台灣的彈藥不夠，才需要加快軍售進度。他也提到，過去美國使用總統撥款權，免費軍援烏克蘭，一年來總共撥了 37 次。

對於藍委批評此舉會讓台灣成為烏克蘭第二，郭正亮也表示認同，反而是民進黨嗨成一團，覺得美國人是免費給台灣武器，全然不知美國的政策內涵，就是認定台灣是準戰爭狀態、即將成為下一個烏克蘭，才會想著先把武器搬到台灣。

「真是可悲」，郭正亮也痛批，民進黨整天都在宣揚這種訊息，包括與美國談論核保護傘、美國免費軍援等等，「都是假議題，根本不可能成真」。