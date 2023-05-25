華山基金會今天在彰化縣員林市晴雨籃球場舉辦「愛老人運動會」，讓長者活動筋骨。（孫英哲攝）

疫情解封後，華山基金會今天在彰化縣員林市晴雨籃球場舉辦已停辦3年的「愛老人運動會」，為鼓勵獨居長者走出封閉生活，運動員宣誓代表由一名坐著輪椅的阿公擔任，他經過多日自我訓練，今天神采自信地帶領阿公阿嬤運動員宣誓，為「愛老人運動會」揭開序幕。

這項別開生面的「愛老人運動會」以防疫英雄為主題，來自彰化縣26鄉鎮近120位長者，扮裝成軍警、醫護、消防人員，並與彰化縣長王惠美縣一起向防疫英雄致敬，隨後再由代表運動員宣誓的許阿公坐著輪椅出場，神采奕奕地帶領運動員宣誓後，展開一系列活動筋骨的運動闖關遊戲。

許阿公因糖尿病導致左腳截肢，獨居的他近十年的生活消遣只有騎著電動車到宮廟閒晃聊天、排解寂寞，日復一日的生活黯淡無光。華山基金會「愛老人運動會」邀請他代表運動員宣誓、傳遞聖火，許阿公以任務為榮，每天練習，生活重新有了目標，在今天運動會中，他成為上百位老人運動員的表率。

運動會活動由喜寶律動社專業規畫，安排適合長輩動動手腳、活動頭腦的闖關遊戲，例如，揮棒打擊的「健康全壘打」、揮舞扇子搧飛病毒的「病毒快快走」、腳控足球進籃的「足健康ㄟ」、騎乘竹馬過關的「馬上活跳跳」、回味童玩踩高的「步步高升法力無邊」、考驗反應速度的「籃截中心」等關卡。

華山基金會表示，受疫情影響，愛老人運動會停辦了三年，但老寶貝都非常期待可以再次參加活動。該會在彰化服務近1700位弱勢長輩，透過這次活動，希望他們走出家門「作伙來運動」，藉由競賽激起爺爺奶奶的鬥志及榮譽心，也讓他們透過運動維持肌耐力，提升免疫力，享受運動的樂趣。