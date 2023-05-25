麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「CHEESE」享6塊麥克雞塊等5樣點心買一送一。（麥當勞提供）

漢堡王31日前包括大杯飲料、現炸點心、漢堡買一送一，為6月優惠先暖身。（漢堡王提供）

頂呱呱6月6日前於外送平台下單雞脖子、紅茶雪泥享買一送一，門市點購套餐享1元加購呱呱包等點心。（頂呱呱提供）

必勝客邀畢業生開趴吃「一公尺派對巨飽盒」，並推新口味「底特律無邊脆皮比薩」。（必勝客提供）

必勝客「一公尺派對巨飽盒」售價1998元，透過PK雙饗卡APP訂購加贈1.25L百事可樂。（必勝客提供）

畢業季到來，師生們開始辦謝師宴或離別聚會，讓速食店大分量餐點買氣爆發，且多是經典品項最熱門，不出錯又能滿足大眾喜好。業者觀察，近期師生來客數比例拉高，陪孩童一塊過暑假的家庭客也是主要客群前三名，搭點心買一送一好康，整體業績可望帶動1至2成以上；另學生放假懶得出門就會叫外送，加上近來疫情升溫，外送業績占比有望從原先2至3成持續上升。

麥當勞「微牽絲起司排雙牛／脆豬堡」去年推出深獲好評，6月13日前快閃回歸，以兩片純牛肉、炸豬排作主角，配牽絲的艾登起司排和生菜等，濃郁起司香頓時在舌尖綻放，層次豐富給足新的味蕾體驗；另6月13日前用麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「CHEESE」享6塊麥克雞塊等5樣點心買一送一，預期可提升1成來客數。

漢堡王推全新畢業狂歡優惠券，優惠下殺5折起共計24個品項，即日至31日包括大杯飲料、現炸點心、漢堡買一送一，以高溫火烤保留肉汁原味的明星商品「小華堡」也同享好康：6月1日後也有小華堡雙套餐只要168元、華堡雙套餐僅239元促銷。業者觀察買一送一好康保守能增加1成以上來客數，且越靠近6月買氣越熱。

頂呱呱分析今年3月檔期推買一送一好康就刺激來客成長46％，便推6月6日前於外送平台UberEats可下單雞脖子、紅茶雪泥買一送一及一口翅8折優惠；由於品牌近期套餐全漲10元，為回饋顧客支持，31日前凡買任一超值套餐，即可用1元加購點心包含呱呱包等。

必勝客「一公尺派對巨飽盒」首登場就創下2周完售紀錄，豐富餐點適合聚會，即起再提供新選擇「底特律無邊脆皮比薩」，每口都吃得到加量起司、臘腸和熟成番茄醬汁融合的美式風味，另含紙包筆管麵或飯、5項高人氣熱烤副食，此次回歸只賣一萬份，透過限量手段吸引消費者下單。