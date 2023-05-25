國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，國民黨智庫今召開記者會，智庫執行長柯志恩透露，未來會針對民生提出相關意見，為民眾提出能落實、實踐的新政；智庫已大致完成政策白皮書，而總統候選人的國政顧問團隊，預計會在10月左右會正式向外界報告。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今早召開「國家新政，重返執政，啟航記者會」記者會，對外公布智庫在2024大選將扮演「政策制定、議題設定」的角色，並由林祖嘉擔任民生經濟議題召集人、楊鎮浯擔任國家安全議題召集人、陳宜民擔任永續發展議題召集人、陳學聖擔任教文體育議題召集人、高思博擔任內政法制議題召集人。

柯志恩表示，國家政策研究基金會長時間蒐集議題，今天是展現智庫的態度，智庫有許多學者專家，所以具備廣度，同時也有許多研究員，因此也能展現出政策上的深度，未來會與侯友宜團隊做結合，來增加高度，最重要是與侯團隊溫度。

柯志恩指出，未來會針對民生提出相關意見，而總統候選人的國政顧問團隊，預計會在10月左右會正式向外界報告，而智庫已經準備好了，在今天的啟航儀式後，就會分組進行深度探討，為民眾提出能落實、實踐的新政，勢必帶給全國人民新政，國民黨決心重返執政。

針對政策白皮書研擬進度，柯志恩透露，智庫已大致完成政策白皮書，但侯17日才被徵召，智庫需要跟侯團隊對接討論，讓雙方達到最大的共識，侯團隊也要提出自己的意見。柯透露，智庫已經跟新北市副市長謝震達接觸，接下來還會有進一步的討論。

對於侯友宜的兩岸論述，是否會堅持九二共識，柯志恩指出，侯友宜才剛被徵召，智庫的大陸事務部跟國安組都有一套理論跟基礎，而過去侯友宜的發言並沒有脫離國民黨的基本精神；包括基於中華民國憲法、尊重九二共識基本精神，都是侯友宜過去一貫想法，對於要民主、對話、和平，會繼續和侯團隊對接，做更細部探討。