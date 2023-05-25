國人追求被動收入，因此偏愛金融股。根據證交所截至3月的資料顯示，定期定額前20大熱門標的，金融股就佔了6成，不過深受升息影響，其獲利與配息皆縮水，進而轉移目光至科技股。其中，由復華投信推出的00929成為值得關注的大黑馬高股息ETF，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」5年累計報酬率達108%，勝過大盤及很多高股息指數。

近年因大環境動盪不安，存股成為國人的最愛。根據證交所最新資料顯示，台股定期定額前20大交易標的，有12檔金融股，科技股及傳產股僅有4檔。國人偏愛金融股的主要原因在於金融業配息穩定，不過近年受到升息影響，導致獲利縮水，配息不如以往，使存股族受到衝擊，進而考慮其他類型的高股息標的。

金融股搭配高股息科技股才是王道

其實，除了金融股以外，科技股也有很多長期穩健配息的高股息。以全球筆電代工龍頭廣達來說，已連續31年發放股利；電源供應器大廠光寶科則連續24年配息，因此專家建議，喜歡存金融股的人可以搭配科技類型的高股息ETF，例如00929。

目前12檔高股息ETF中，00929是唯一一檔只有科技股的高股息ETF。特別透過ROE篩選波動低、現在價值低及配息變動度低，以及公司獲利高、配息高等，篩選出科技高股息資優生。00929的成分股都是全球科技資優生，包含技嘉、緯創、華碩、宏碁等，因此00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，才會有5年累計報酬率達到108%的表現，勝過大盤跟很多高股息指數。

ROE越高 現金股息率越高

透過以下表格可發現，瑞昱、致新、微星、聯電、技嘉等類股的ROE皆超過25%，現金股息率逾6%，甚至可以高達10%；反觀，ROE為負值的公司，隴華電子、同泰、吉祥全、太極、誠妍等等，幾乎不配息。以00919與00929為例，00919是採用近4季稅後ROE為正數；00929則是連續3年ROE為正數。通常ROE大於0，配發現金股利的機率也會較高，而這也是有些高股息ETF將ROE納入選股原則的原因。

ROE越高，現金股息率越高。(資料來源:Bloomberg/中時新聞網整理，資料日期:2023/02/28)

因此，若是已經滿手持有金融傳產股，不妨考慮搭配科技型高股息ETF存優質科技股，做好資產配置，才能提升獲利！

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