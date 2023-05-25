台灣約600萬人有脂肪肝，一名男子在45歲時確診脂肪肝，仍不以為意，10年後才發現，已是肝硬化患者，合併致命的腹水症狀。醫師感嘆，脂肪肝不會讓人感到不適，因此許多人不積極尋求治療、惡化為肝發炎、肝硬化，最後慘罹肝癌。

胃腸肝膽科醫師張振榕在《醫師好辣》表示，上述男子原本在45歲時，被肝膽胃腸科醫師診斷為中度脂肪肝，另抽血檢查發現，肝發炎指數過高，亦即肝功能異常，但男子不以為意、未尋求治療，後因罹患糖尿病、高血壓，而就診新陳代謝科。

張振榕表示，男子某次經新陳代謝科醫師發現，竟出現腹水現象，代表肝功能嚴重異常，於是男子轉回腸胃科就診。經核磁造影（MRI）檢查發現，男子已經肝硬化，且肝門靜脈已經阻塞，導致血液無法流入肝臟，產生腹水症狀。

腹水是肝硬化常見的合併症，容易產生細菌性腹膜炎，若導致肝昏迷時，一旦延誤治療，容易導致死亡。張振榕表示，該男子因已有兩種症狀，醫師只能以利尿劑、抽腹水、透過降血壓藥物來降低肝臟壓力，緩解症狀。

他表示，上述男子因輕忽脂肪肝，使得脂肪肝惡化，引發脂肪肝炎，期間又放任不治療，導致肝硬化、合併腹水，是相當危險的病癥，且肝硬化容易導致肝癌，「民眾切勿輕忽脂肪肝對健康的危害。」