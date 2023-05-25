桃園市楊梅區公所推動鐵馬漫步細旅行富岡客語講古導覽計畫，將辦理客語主題導覽員培訓工作坊，結合富岡在地語言，透過客語導覽課程「6＋1堂工作坊」，學習如何以客語進行導覽解說，以在地語言講在地故事。楊梅區公所表示，工作坊自5月28日起至10月29日共辦理7堂課，全程免費，民眾報名相當踴躍，盼透過發展客語小旅行，營造「講客」氛圍，強化地方客語教育與推廣。

楊梅區公所表示，傳承客家文化關鍵在語言，現代客語使用場域限縮，客語在客家庄的活力也逐漸衰退，盼透過客語來講述「楊梅伯公岡」的故事，結合在地鐵馬及漫步小旅行，將客語結合在日常生活中，進行推廣教育及傳承。

楊梅客語主題導覽員培訓工作坊以「漫步」與「鐵馬」小旅行主題方式，學習在地客家文化元素景點，培養在地客語導覽人才，課程於「富富·小山岡」基地進行，內容包括客語導覽基本功，以及鐵路、自然、市街與伯公主題工作坊，最後進行考核與成果發表。

楊梅區公所提到，同時搭配富岡在地特色景點製作「客庄主題景點地圖」，並於地圖放置景點客語語音QRCode，營造客語友善環境，未來本地或外地民眾自行遊覽社區時可搭配利用，促進社區講客和地方特色發展。

楊梅區公所表示，透過循序漸進式培育在地客語種子導覽員，激發民眾講客、瞭解地方特色文化的意識，在社區埋下講客環境的種子，同時帶動客庄產業經營，振興在地經濟發展，提升文化活動能量。