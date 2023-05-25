新冠疫情解封，民眾外出的機會增加，林口長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒近日觀察，「高處墜落」的重症兒童有增加的趨勢，墜落高度從2到5樓不等，有的兒童還留下後遺症，推測與解封後雙親不在家的時間變長有關，因此他特地發文呼籲家長，千萬不要將6歲以下的嬰幼兒獨自留在家，以免發生不可挽回的後果。

夏紹軒昨（24）日在臉書粉專《夏主任兒童加護重症經驗交流》發文指出，新冠疫情解封後各種傳染病開始流行，可謂是「群魔亂舞」，兒童因而發生重症的情況也逐漸出現，近日他更觀察到兒童加護病房中「高處墜落」的重症兒童群聚，在過去一個月內，院內就有4名嬰幼兒從高處墜落重傷住院，年齡在11個月到6歲，墜落高度從2到5樓不等，雖然全數保住性命，但也有人留下後遺症。

解封後雙親不在家的機會增多，也增加發生意外的機會，夏紹軒呼籲，6歲以下的嬰幼兒千萬不要獨留在家，「即使出去倒個垃圾都不行！」此外，除了要確保窗口或陽台的高度不足以讓孩童翻越，也切忌在附近擺放小凳子等能夠輔助孩童爬高的物品。

對此，夏紹軒分享了預防兒童事故傷害的口訣，避免「小、尖、長、濕」，硬幣放於幼兒拿不到的地方，小刀等利器常造成割、刺傷，長的細繩會纏繞造成窒息，客廳、浴室門外應鋪設防滑墊或其他防滑處理，以避免滑倒；盡量「軟、窄、高、乾」，可在客廳鋪上地毯、防滑墊，樓梯扶手、窗子欄杆間隔在10公分以下，防止墜落，窗戶裝於高度60公分以上，樓梯口加裝85公分以上柵門，時時保持客廳、浴室、廚房、樓梯的地面乾燥。