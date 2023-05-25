提升救災醫療量能，花蓮縣消防局與花蓮慈濟醫院簽立合作備忘錄（MOU），在特種搜救隊趕赴救災前，提供藥物、醫材及器械，讓救難人員能在第一時間給予傷患醫療處置，及成員在出勤期間受傷能得到立即的診療。

消防局代理局長吳兆遠今上午與代表花蓮慈院的院長林欣榮簽署合作備忘錄，建全救災隊伍，未來若搜救隊趕赴救災現場前，可先到醫院領取藥物、醫材及器械，帶到災害現場替傷者進行傷口縫合、插胸管等急救處置，第一時間給予最即時的醫療處置，且出勤期間，若成員發生傷病時，也可以得到立即診療。

「生命無價，救人第一！」林欣榮說，此次醫院與搜救隊的合作，可視為將急診室延伸到災難現場，不只能提早評估治療、啟動後續醫療團隊，也能攜手搶救更多生命。

吳兆遠表示，特搜隊的成軍一定要有醫療團隊的幫助，感恩花蓮慈院在醫療技術、器材及裝備上的支持及協助花東救護人員訓練，大幅提升急救的成功率，希望透過合作能一起守護花東鄉親的健康。

花蓮縣特搜隊2018年授旗成立，是全國第19支特搜隊，曾數次遠赴國外受訓學習，參與0206花蓮大地震、0402太魯閣號出軌事件、0918玉里大地震等。

搜救隊近年為提升醫療組的醫療能力，邀請花蓮慈院醫護外並調度高級救護技術員（EMT-P）加入，在災難現場照顧民眾也可兼顧出勤隊員們的需求，提供身心健康監控與醫療照護。