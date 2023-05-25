大巨蛋預計於7月取得使用執照，12月進行試營運。不過場館內的座椅繼之前顏色使用灰白色，可能在棒球比賽中發生「吃球」的情況外，現在又被揭露座椅過小。民進黨台北市議員鍾佩玲質疑，前後座椅距離寬度未達45公分，恐不符合《建築技術規則》規範，可能因為進出不便影響逃生安全等問題。對此北市府建管處表示，在核發大巨蛋使用執照前會進一步確認狀況，至於是否適用建築技術法規，也會通盤做檢討。

鍾佩玲在北市議會工務部門質詢時指出，大巨蛋的第3次建造合格變更事項中提到，若舉辦演場會屬於臨時使用用途，要符合《建築技術規則建築設計施工編》第127條規定。因此鍾佩玲表示，在以表演場館為由要求大巨蛋適用第127條規定之餘，是否也應該適用第124條之1，規定大巨蛋球場座位前後席次的寬度要達45公分以上？

鍾佩玲進一步指出，先前議會教育委員會曾經到大巨蛋進行考察，她的辦公室同仁在試坐現場座椅後，發現前後間距寬度可能未達45公分。「大巨蛋如果啟用後，安全非常重要，座椅前後間距對於民眾撤離來說也很重要。」鍾佩玲說，如果大巨蛋像是台北表演藝術中心的座椅一樣是自動回彈式的，那應該就符合相關寬度規範，但大巨蛋採取的固定式座椅，恐怕間距是不符合規範的。

對此都發局長王玉芬表示，後續涉及到體育局受理申請等相關規定及適用方式，針對議員建議會提到府級會議討論；建管處長虞積學則表示，在核發使用執照給大巨蛋前，會進一步確認相關狀況，至於座椅距離規範是否適用《建築技術規則》，之後也會進行通盤檢討。