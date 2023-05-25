新北一名男子上月20日在斑馬線行走時，用手機錄下一輛貨車在他前方穿越過，他向警方檢舉遭回不舉發，警方理由是影片未具時間且無法證明他當下是行人；爆料文章曝光，網友認為原PO根本是在找碴，因為貨車當時距離原PO還有一段距離，且手機錄影本來就不能用作檢舉。

原PO在爆料公社分享他用手機拍下的畫面，發生說他當時在綠燈過馬路時走在斑馬線上，已走到一半，右側一輛小貨車直接在他面前穿過，對方駕駛還向他揮手致意，全程被他用手機錄下；他事後憑畫面向於新北市交通檢舉網站舉發，卻收到回覆稱不舉發，於是他決定致電詢問原因。

文章曝光，網友認為原PO是在找碴，因為貨車當時距離原PO還有一段距離，且手機錄影本來就不能用作檢舉。（翻攝自爆料公社）

警方向原PO解釋2個理由，其一為「影片未具名時間」，其二為無法證明原PO當下是行人，他向警方解釋他為了保護自身安全，走路時手持手機錄影，走路也有晃動，影片中的行走速度能證明是行人，警方回應腳踏車也會走斑馬線，要他下次應該先拍自己的手腳，讓他超傻眼。

原PO說「我想問邊騎腳踏車如何手持而可以不拍到腳踏車車頭？影片鏡頭晃動跟平行移動都不可能是腳踏車」；不過多數網友不買單，認為該輛貨車當時距離原PO還有3公尺以上距離，且畫面原PO一下在腳踏車道，一下又到斑馬線外，「嚴格來講，貨車前懸壓到斑馬線時離你超過3個橫條紋了」、「手機拍攝是不行的，檢舉影片上面必須明確顯示日期、時間跟實證」、「自己攝影一定不會過件，需要第三者才能檢舉」。