性別友善是SDGs目標項目之一，新北市議員江怡臻與戴湘儀今天質詢時指出，新北市府前年在市民廣場設立性別友善廁所，市民廣場可以進一步打造為性平友善基地，宣導性別平等的觀念，讓新北市成為更加性別友善的城市。祕書處長饒慶鈺表示，已跟社會局研議在市民廣場竹筍下打造性平基地，預計下半年開幕。

江怡臻表示，肯定市府將本來純商業的空間，打造為性平基地，對性別平等帶來重要意義，性平基地除空間規畫，其推出的活動也相當重要，未來結合臨托、繪本分享、特展等活動，針對不同的目標對象推廣性平觀念。

江怡臻表示，性平團體認為市民廣場能夠進一步打造更多性平地景，像是階梯改造等，市府也應朝這方向努力，未來各地公廁也應持續打造為性別友善廁所，要求市府各局處應密切合作，加速落實性別友善。

戴湘儀也說，新北市既然是一開放多元的城市，就該是友善、平等的，呼籲民政局可以再用更多元的方式，辦理同志聯婚禮，29區戶所結婚看板可添加彩虹元素，透過更多元的佈置方式，讓所有族群的朋友在新北都能享有平等友善的待遇。

饒慶鈺表示，今年上半年開始跟社會局研議打造性平基地，目前標租完成，下半年將會開幕，未來將會共同研擬相關推出的內容，務必成為對性別平等有幫助的基地。性平基地推廣的目標對象將是全部的市民，也會持續跟各局處合作，盡力推廣性別友善的觀念。