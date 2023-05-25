桃園市大園區一名79歲郭姓老翁，24日晚間因生活瑣事與家人爭吵，在外面喝了酒之後醉倒在路邊，警方獲報到場關心，但老翁已意識不清，員警遂利用其手機通聯紀錄聯繫上家屬，將他平安接回家。

大園警分局表示，三菓派出所24日晚間8時許接獲民眾報案，在拔子林一路巷弄內有一名老翁倒臥路上，叫也叫不醒，請警方到場協助。員警獲報前往查看，發現該名老翁渾身酒氣，呈現爛醉狀態，於是趕緊將他扶至路旁安全處，避免發生危險。

員警詢問老翁年籍資料，但他意識不清無法回答，身上也沒有攜帶證件，員警遂撿起掉落在一旁的手機檢視通聯紀錄，聯繫其兒子到場。老翁稍微酒醒後表示，他因為生活習慣問題與家人發生爭吵，才會心情鬱悶借酒澆愁，並稱住家就在附近可以自行回家。

警方見老翁神情恍惚連站都站不穩，擔心他獨自回家會有危險，便在現場陪同安撫，等待家人前來。老翁兒子不久後到場接人，對於父親的酒後失態行為不斷表達歉意，同時也感謝警方的熱心協助，讓父親能夠平安返家。

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