微軟在報告中表示，這些間諜活動亦鎖定美國離島、同時也是具重要戰略意義的美軍基地所在地—關島。這個位於亞太地區的島嶼也是連結亞洲、澳洲和美國的主要通訊樞紐，有多條海底電纜通過。

微軟表示，這個中國駭客組織至少從2021年開始活躍，並已鎖定通訊、製造、公用事業、交通運輸、建築、海事、政府、資訊科技和教育等眾多領域。和通常是誘騙受害者下載惡意檔案的傳統駭客手法不同，該中國組織會入侵受害者現有的系統搜查資訊和提取數據。報告並指出，要減輕這次的攻擊可能有難度（challenging）。

雖然中國和美國經常互相監視，但專家表示，這是已知中國針對美國關鍵基礎設施所發動規模最大的網路間諜活動之一。

目前尚不清楚有多少組織受到影響，美國國家安全局（NSA）表示正在與加拿大、紐西蘭、澳洲和英國等合作夥伴以及美國聯邦調查局（FBI）合作，以確定被入侵的情況。加拿大、英國、澳洲和紐西蘭警告它們也可能成為這些中國駭客的目標。

報告指出，這個名為「Volt Typhoon」的中國駭客組織正在開發一些能力，俾能在未來爆發危機時破壞美國與亞洲之間關鍵的通訊基礎設施，對於這個情報，微軟分析人員給予「中等信心」（moderate confidence，情報術語，用以表達情報的可信度）。

谷歌Mandiant Intelligence的威脅分析部門主管John Hultquist並表示，這意味著他們正在為這種可能性做準備，這個中國的間諜活動很獨特且令人擔憂，因為分析人員對這個組織的能力還不夠了解。基於地緣政治局勢，這個組織也就更讓人更注意。

隨著中國加大對台灣的軍事和外交壓力，美國總統拜登曾表明他願意動用武力捍衛台灣。安全分析人員認為，一旦中國入侵台灣，中國駭客可能鎖定美國的軍事網路和其他關鍵基礎設施。