與110年比較，歲入增加3696億元，主因111年全國稅收徵起情形良好，稅課收入增加所致；歲出增加2920億元，其中經濟發展支出因發放振興五倍券，及推動前瞻基礎建設計畫所列多項重大建設，增加1145億元，社會福利支出因採購防疫物資、發放防疫補償金及防疫津貼，增加774億元，國防支出因採購新式戰機等武器裝備，增加684億元。

國際機構常以剔除利息收支的基礎財政餘額，作為觀察政府短期財政是否穩健的關鍵指標。以相近方式計算之近10年我國各級政府基礎財政餘額，除102及103年分別差短792及117億元，及109年受疫情影響，差短1048億元外，其餘各年均為正數，111年1273億元為近7年最高。

觀察同一期間歲出政事別排序變化，除104年因交通資本支出減少，致經濟發展支出下滑至第4外，其餘各年前3大政事別科目均為教育科學文化、社會福利及經濟發展，近2年因疫情衝擊，防疫紓困經費增加，致社會福利、教育科學文化支出排序易位。