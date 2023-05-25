2022年聖暉*合併營收為282.6億元，年增40％；稅後純益為19.3億元，年增61％。以客戶所在地區域表現來區分，2022年台灣的營收佔比為56％、大陸37％、其他7％。相較於2021年台灣的佔比45％，大幅提昇主要是受惠於全球供應鏈重組所創造的工程訂單持續認列。
聖暉*2022年下半年每股配發8.5元現金股利（以每股面額5元計算），除息交易日為2023年7月6日，預計現金發放日為2023年7月27日。若加計2023年2月配發每股3.42元，去年股利配發率達71％。
聖暉*(5536)今天召開股東會，會中除承認2022年度營業報告書與財務報表外，並通過2022年盈餘分配案。董事長梁進利表示，2023年產業受通膨與庫存去化因素影響下，資本支出相對保守，但聖暉*在客戶客制化需求與海外持續成長雙重支持下，前4個月營收約為80億元，與去年同期相較成長約8％，在建工程金額維持300億元以上，與去年同期相較仍有雙位數成長。
2022年聖暉*合併營收為282.6億元，年增40％；稅後純益為19.3億元，年增61％。以客戶所在地區域表現來區分，2022年台灣的營收佔比為56％、大陸37％、其他7％。相較於2021年台灣的佔比45％，大幅提昇主要是受惠於全球供應鏈重組所創造的工程訂單持續認列。
聖暉*2022年下半年每股配發8.5元現金股利（以每股面額5元計算），除息交易日為2023年7月6日，預計現金發放日為2023年7月27日。若加計2023年2月配發每股3.42元，去年股利配發率達71％。
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