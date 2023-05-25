2022年聖暉*合併營收為282.6億元，年增40％；稅後純益為19.3億元，年增61％。以客戶所在地區域表現來區分，2022年台灣的營收佔比為56％、大陸37％、其他7％。相較於2021年台灣的佔比45％，大幅提昇主要是受惠於全球供應鏈重組所創造的工程訂單持續認列。

聖暉*2022年下半年每股配發8.5元現金股利（以每股面額5元計算），除息交易日為2023年7月6日，預計現金發放日為2023年7月27日。若加計2023年2月配發每股3.42元，去年股利配發率達71％。

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