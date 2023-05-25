聖暉*(5536)今天召開股東會，會中除承認2022年度營業報告書與財務報表外，並通過2022年盈餘分配案。董事長梁進利表示，2023年產業受通膨與庫存去化因素影響下，資本支出相對保守，但聖暉*在客戶客制化需求與海外持續成長雙重支持下，前4個月營收約為80億元，與去年同期相較成長約8％，在建工程金額維持300億元以上，與去年同期相較仍有雙位數成長。