朋程去年底接手強茂子公司璟茂的全數茂矽持股，以持股30.05％成為茂矽最大股東，此次取得董事席次自2席增至3席。新任5席董事為唐亦仙、王亮凱，朋程董事長姚宕梁、總經理吳憲忠、副總經理盧建志，4席獨董維謝少文、林清祥、劉鎮圖、藍崇文。

茂矽2022年全年合併營收21.51億元，年增10.22％、創近11年高，營業利益3.58億元，年增達37.22％、創近15年高，毛利率28.72％、營益率16.65％雙創近26年高。歸屬母公司稅後淨利5.5億元、年增達1.24倍，每股盈餘（EPS）3.53元，雙創近16年高。

茂矽董事長唐亦仙表示，去年營運維持穩健，主要受惠產品組合優化及匯率因素。儘管部分消費終端市場需求趨勢疲軟，惟來自車用及工控產品的需求穩定，且與客戶簽訂長約表現相對平穩，加上成本及費用控管得宜，進而繳出不錯的獲利表現。

其中，茂矽積極攜手策略夥伴合作車用功率元件市場，去年車用產品產出比重已突破27％、出貨量年增24％，車用二極體（Diode）及多種車用功率場效應電晶體（Power MOSFET）已順利量產。

此外，絕緣柵雙極電晶體（IGBT）產品去年出貨量亦躍增約90％。茂矽已於去年完成FS IGBT產品信賴性驗證、第四季進入小量試產，將持續鎖定家電、綠電與工規IGBT應用，並配合客戶需求伺機切入車用市場，希望為未來奠定穩健的成長動能。

展望2023年，面對俄烏戰爭帶來的能源及物價高漲，全球經濟疲弱及去庫存化，地緣政治重組供應鏈全球化走向區域化，市場充滿不確定性及風險。茂矽預期，在車用電子、工控功率元件和高速運算（HPC）等領域，仍將是半導體市場主要成長來源。

唐亦仙表示，茂矽將掌握車用電子與工業用需求，審慎評估資本支出、優化產能及設備汰舊換新，並積極尋求更多國際大廠合作，以建立長期穩定的客戶群，帶動營收成長，希望透過加速研發創新、強化競爭優勢、積極控制成本等方式，來提升營運績效。