▲基隆市長謝國樑回應，身為父親非常重視公園遊具的問題，有關公園管理事權不統一之部分，他會請相關單位召開專案會議整合。（徐佑昇攝）

▲市議員陳軍佐以屏東公園的身障鞦韆為例，希望基隆公園也能規畫相關設施，讓身障朋友也能遊玩。（陳軍佐辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會於25日舉行市政總質詢，民進黨黨團針對基隆市的公園遊具設備和管理提出質疑，民進黨團總召鄭文婷認為，目前基隆許多公園都封閉或拆除，但因為市府相關管理單位並非統一，導致更新緩慢。對此市長謝國樑回應，他身為父親也很重視公園管理問題，他會盡快請相關局處召開專案會議，研擬整合事權，而對於更新的補助市府也會支持，希望能完成七區「共融式公園」的設立。

民進黨團黨團總召鄭文婷表示，有鑒於基隆目前許多公園都處於封閉或未更新的狀態，其問題根本在於市府對於公園管理的權責分工不明確，有些歸都發處、有些歸民政處轄下區公所等，但因為事權不統一，導致相關推動都非常緩慢，建議市長謝國樑應該要盡快整合公園管理，有足夠的專業與權限，才能改善這些問題。

市議員張之豪表示，目前基隆的各類公園，都有預算不足的問題。在預算部分，以安樂區來說，原本300萬縮水變成10萬，造成維護上非常大的困難。

市議員陳宜說，基隆的公園例如役政公園等，有許多設施充滿危險，連小朋友坐下的時候，還要怕坐到螺絲釘受傷，家長都很擔心。至於常有人溜狗會帶去公園草叢隨意便溺，也會讓親子踩到糞便。

市議員陳軍佐表示，基隆的公園其實一直對身障人士不太友善，也沒有身障遊具，像屏東的公園就有身障鞦韆，也希望市府可以重視身障朋友的需求。

市議員曾怡芳表示，因為中央法規修訂，罐頭遊具都拆除了，而家長才能反映暑假快到了，沒地方帶小朋友玩，希望市府可以加快新遊具的設置。

市議員施偉政表示，公園的更新迫在眉睫，因疫情解封，在觀光層面，有一個良好的共融式公園，對外地來的遊客也會對基隆留下良好的印象，希望市府可以在任內完成基隆七區都有一座共融式公園。

對此謝國樑回應，身為父親他也非常重視公園遊具的問題，有關公園管理事權不統一之部分，他會請相關單位召開專案會議整合，他也有信心，在任內完成七區共融式公園的的希望很大，就算中央不補助，也一定會做。