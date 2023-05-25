歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）5月24日盛大舉辦首屆「團結峰會」及交流酒會，由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）主持，外交部政務次長李淳受邀參加，總計有歐洲20國及歐洲議會27位俱樂部共同主席及核心國會議員以實體或線上方式共襄盛舉，討論當前台歐共同關切的議題，並在世界衛生大會（WHA）在日內瓦舉行之際，力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）等國際組織。

峰會另通過聲明，呼籲維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係，展現歐洲地區對於台灣真摯的友誼，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

李淳在年會致詞表示，「福爾摩沙俱樂部」於2019年10月由歐洲議會及英、法、德三國國會友台小組主席號召成立，後續更帶動拉美、非洲、亞西、印太及加勒比海地區相繼成立，成為國際上支持台灣最有力的跨國議會平台。

李淳感謝俱樂部共同主席至今連續4年，透過聯名致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）力挺台灣出席「世界衛生大會」，並曾發表共同聲明或聯名致函，譴責中國在台灣周邊海域實施軍演，以及力挺立陶宛與台灣深化關係。為了避免威權主義擴張形成對各國挑戰，民主國家應該合作強化供應鏈韌性，共同維護彼此的安全及繁榮。

外交部表示，凱勒主席及與會成員讚揚台灣對全球公衛的貢獻及優異的防疫表現，並重申支持台灣有意義參與WHO、ICAO、UNFCCC及INTERPOL等國際組織；此外，與會議員抨擊中國近年的強勢、擴張行徑，並關切中國對台灣各種軍事挑釁及威嚇，強調台海和平穩定與印太地區及歐洲繁榮息息相關。與會共同主席均表示將繼續支持深化歐洲與台灣的合作關係，並呼籲全球民主夥伴力挺台灣。

本次年會成員來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、愛爾蘭、瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、科索沃、挪威等國及歐洲議會，另有波蘭、葡萄牙及加拿大共3位議員也以預錄影片，展現支持台灣參與WHO是歐洲與美國的跨大西洋共識。年會後另舉行酒會，計有歐洲議員、各國議會議員、議員助理及黨團政策顧問共約70餘人共襄盛舉。