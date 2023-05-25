癌症為國人十大死因之首，發生率仍持續攀升，近年因癌症治療方式日新月異，明顯衝擊健保有限資源。為加速取得先進癌症藥品，健保署長石崇良率團赴英，針對創新藥品基金（IMF）及癌藥基金（CDF）運作模式、醫療科技評估（HTA）、多元財務管控機制等議題進行交流，並與英國國家健康暨照護卓越研究院 （NICE）簽署合作備忘錄，力拚日後能在有限的資源下，讓癌症新藥給付的效益達到最大化。

NICE是英國負責改善、追求健康及社會照護體系卓越發展的獨立機構，負責制定高品質健康照護治療指引與標準，亦就促進健康的生活方式和預防疾病提供建議。此次衛福部前往考察，主要是希望瞭解如何在有限資源下，運用HTA技巧，讓病人及早取得突破性新藥，並透過真實世界數據的收集與評估，讓缺乏成本效益的藥品退場，將資源用在刀口上，為具醫療不確定性的昂貴新藥問題提供解方。

健保署參議戴雪詠表示，英國健康服務制度係以稅收為財源，2011年政府另撥付一筆預算建立癌藥基金，因未建立明確的療效評估機制，讓無效新藥退場，導致癌藥基金嚴重超支。至於台灣未來是否透過《癌症防治法》修法設立獨立基金，或於健保制度下爭取預算，仍待各界溝通獲取共識。

戴雪詠表示，當前重點是，在有限的資源下，讓癌症新藥給付的效益達到最大化。為此，健保署建立暫予支付制度，評估給付有臨床治療潛力，但具療效不確定性、高財務衝擊的癌症新藥，透過搜集一段時間(約兩年)真實世界數據及臨床試驗資料，讓無效藥品退場，以確保資源用於在刀口上。

石崇良、醫藥品查驗中心（CDE）執行長林時宜與英國NICE於5月18日共同簽署合作協定，未來將深化雙方資訊交流及人員訓練，以提升健保新藥給付評估及財務管理機制。此次衛福部健保署與NICE 簽訂合作協定，對於實施了28 年的台灣健保發展史而言，將是重要的里程碑。