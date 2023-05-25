桃園市楊梅警分局24日接獲銀行通報，有名53歲吳姓男子疑似遭遇詐騙，請警方到場協助，員警到場瞭解情況後發現，吳男準備提領大筆現金交給不認識的人進行投資，明顯遇到詐騙，在警方苦口婆心勸導之下，男子才確信自己是遇上詐騙。

楊梅警分局草湳派出所昨日下午2時許，接獲銀行通報表示吳男疑遭詐騙，準備提領大筆現金，警員鄭力銘、張赫文立即前往現場了解，發現吳男在YouTube上看的假冒知名財經主持人「胡XX」的投資廣告，加入廣告內提供自稱是胡老師的LINE帳號後， 吳男便以為是在跟著老師投資。

吳男依照假冒之人指示，加入投資群組，群組內稱有在操作外匯原油，跟著買就能賺大錢。隨後他便照群組指示去銀行提領180萬元鉅款，欲儲值到詐騙集團提供的交易平台，提領時因行員察覺有異，便通知派出所員警到場了解。

經查看吳男的聊天紀錄後，警方向吳男告知此為常見的詐騙手法並苦口婆心的勸導，吳男才警覺自己遭詐騙，並打消匯款念頭，保住存款。警方提醒，投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿相信網路上來路不明的投資管道。