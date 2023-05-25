韓國混血女星SOMI（全昭彌）擁有深邃五官加上火辣身材，身高172公分體重卻只有46公斤，染金髮後更被網友譽為「人間芭比」，下月她將來台參加於6月3日舉辦的國際級演唱會「So Wonderful Festival」，將會帶著8位舞者登台表演，陣仗浩大，她也特別錄製了問候影片向台灣粉絲問好，並且嘴甜喊出：「我想要感謝所有準備去So Wonderful Festival的粉絲們，我已經等不及在現場看到大家了，See you soon」

今年22歲的SOMI，爸爸是荷蘭裔加拿大人，媽媽是韓國人，2015年參加選秀節目《SIXTEEN》雖無緣成為TWICE成員，但之後在選秀節目《PRODUCE 101》中表現亮眼，最後以第1名身份成為期間限定團體「I.O.I」中的C位，並正式與YG娛樂旗下獨立廠牌THE BLACK LABEL簽訂專屬合約，再於2019年以SOLO歌手身份出道，2021年又發行首張正規專輯《XOXO》，隨後推出的第3首數位單曲〈DUMB DUMB〉MV更成為她首個觀看數破億歌曲，台灣歌迷也有望在演唱會當天看到她帶來這2首歌的精彩演出。

SOMI不只天生麗質，私下也很認真維持身材，每次穿衣服總是露出性感腹肌的她，其實也是從嬰兒肥時期的59公斤努力減成現在的纖細模樣，被問及瘦身秘訣，她說自己曾靠著聽吃炸雞的聲音入睡來忍住食慾，不過最重要的是一定要狠毒地下定決心運動，自己每週接受2次私教課、2次皮拉提斯課程。

「So Wonderful Festival」將於下月3日在桃園陽光劇場開唱，當天將一路從中午12點半嗨到晚上9點半，一連嗨唱9小時，除了有多位台灣歌手外，美國嘻哈團體「A$AP Mob」前成員FERG（速可達福星）和韓團「BIGBANG」成員太陽（TAEYANG）2位國際級歌手壓軸帶來各1小時的精彩演出，門票KKTIX熱賣中，更多活動資訊請洽主辦單位官方臉書。