歌手萬芳《願陽光照耀-萬芳音樂會》，巡演首站將獻給台東。（蕭嘉蕙攝）

明華園戲劇總團睽違5年回歸，將演出《蓬萊仙島-漢鍾離》，呈現八仙傳奇史師級戰役。（蕭嘉蕙攝）

第13屆「台東藝術節」，以「浪漫出逃」為主題，從6月10日至11月規畫11檔節目，亮點包含台東縣政府首次參與共同製作的布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲、雲門舞集作品《薪傳》，以及萬芳音樂會，將於26日中午12點開賣。

「台東藝術節」是東台灣具指標性的表演藝術盛事，適逢疫情解封之際，台東縣政府規劃11檔節目，包含戲劇、音樂、舞蹈和親子等多元類型，營造輕鬆、療癒的氛圍，帶領民眾感受藝術融入生活的美好。

台東縣文化處長李吉崇表示，這兩年受疫情衝擊，民眾都悶壞了，今年以「浪漫出逃」為主題，從6月10日至11月將展開11場精彩演出，26日中午12時上線售票，早鳥八折優惠至6月15日。

2023台東藝術節開賣前夕，有多檔亮點節目備受期待，像是雲門舞集代表作《薪傳》，門票限量30張；另外還有台東縣政府首次與台北國家兩廳院、台中國家歌劇院共同製作的布拉瑞揚舞團《我・我們》第一部曲，以及萬芳全新巡演《願陽光照耀-萬芳音樂會》的首發。

歌手萬芳說，去年在台東Longstay2個月期間，深深感受到台東土地很黏人， 希望集結過去30多年來的經典歌曲，以及對於生命的一些創作歌曲，可以與台東人分享。

編舞家布拉瑞揚·帕格勒法也說，《我・我們》第一部曲攜手金曲天后ABAO阿爆、藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆，透過肢體、圖像和音樂呈現排灣族世界觀。

台東縣長饒慶鈴提到，台東過去一直被人稱為「文化藝術沙漠」，不過，近年縣府積極推廣藝文活動，尤其是台東藝術節已經辦理13屆，透過藝術活絡多元生活。