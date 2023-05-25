基隆市某高中5月初營養午餐發現麵包有毛蟲，基隆市政府5日也曾召開記者會，說明供應商「龍昇蔬果行」曾經多次發生食材標籤不實，市府除開罰業者外，25日上午基隆地檢署也前往搜索，並帶走負責人，並約談10人到案說明，全案朝詐欺等罪嫌偵辦。

基隆市政府5月初召開記者會，指有學校營養午餐供應商，多次提供不合格食材。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府5日曾召開記者會，說明學校營養午餐相關爭端，市府指出，今年2月14日，便曾查獲由龍昇蔬果行提供的番茄等食材，有標籤不實的情況。但當時廠商堅稱是「標籤誤植」。後續於4月25日，學校營養師在驗收食材時，又發現有雞肉過期，立即退貨並要求廠商更換新鮮食材。

5月4日，基隆某高中的營養午餐點心麵包又發現有不明毛蟲爬行。基隆市政府強調，該蔬果行已連續發生3起爭議，將研擬自治條例將問題廠商隔絕於校園之外。

基隆地檢署25日上午指揮法務部廉政署與基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，持法院核發之搜索票搜索多處處所。除將蔬果行的呂姓負責人帶回外，另外也約談10名相關人士到案說明。現正持續偵辦中。

此外，地檢署檢察官也指揮廉政署於上午赴基隆市教育處等地，調閱相關資料，據了解包括了包含有機農產品、產銷履歷農產品、台灣優良農產品等標章（CAS），及具生產追溯條碼（QR Code）等資料。

基隆市政府發言人余治明表示，期望檢調徹查到底，還原真相！未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。