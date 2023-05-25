《雪天使》男神Toro郭葦昀回歸戲劇圈。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

《雪天使》男神Toro郭葦昀回歸戲劇圈。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

18年前《雪天使》男神Toro郭葦昀回歸戲劇圈，特別客串戲劇《百味小廚神 中元大餐》，他受該劇監製湯昇榮之邀統籌製作所有原聲帶歌曲，並客串演出「土地公」一角。Toro認為土地公在台灣民間信仰中，是最多人祭拜的神明，實際考證後發現，神明有千百種形象與化身，因此劇組與他討論結合自身潮流元素，特別為他打造了專屬拐杖、風衣，非常帥氣有型，儼然是「2023最時尚嘻哈土地公」

監製湯昇榮表示：「此次先與Toro進行歌曲合作，恰巧劇中需要這樣獨特角色，該角從造型到演出都非常討喜，相信大家都會喜歡他的演出。」監製陳信吉指出：「本次紅衣小女孩股份有限公司，再次跟金牌製作人湯昇榮合作，並引薦了Toro來擔任主題歌曲統籌，也請他特別演出土地公ㄧ角，對於奇幻類型的表現，他有諸多的建議表現方式，更能有化龍點睛的作用。」Toro將是引導新銳童星阮柏皓重要角色之一。

《百味小廚神 中元大餐》描述一個有通靈眼的男孩翰旻（阮柏皓飾），為了找回阿公的記憶，必須學會做菜給鬼吃。談到與阿公相處的記憶，Toro不禁紅了眼眶，「我是我外公帶大的，外公就像是我的父親，前幾年他過世了，我很想他，我非常地想他。」Toro表示，《百味小廚神》中的土地公角色，有如阿拉丁神燈裡的精靈，協助劇中小男孩不斷闖關，「如果當時外公告別式時，有一個像劇中土地公角色協助我思考，會更好。當時的我是一個人獨立完成外公的告別式，劇中的小男孩有這麼多親情圍繞，很幸福。」，

Toro的外公是意外身亡，因此在聽到《百味小廚神 中元大餐》故事時就被觸動淚流，「以前我是偶像藝人，有許多粉絲送禮，粉絲甚至熱情遞送專屬客製化印滿我名字的禮物，我阿公就穿著粉絲送上的印著大大Toro名字的T-shirt，在老家跟左鄰右舍分享孫子的點滴。」Toro見狀當下覺得丟臉，反觀外公卻認為驕傲，「只因你是我孫子。」

讓Toro淚崩的是，外公身亡時，手握的還是當年粉絲送的禮物，即便Toro這些年已退居幕後，早已不是當年叱吒風雲的偶像，但他還是施展才氣，除此前曾擔任夯劇《火神的眼淚》片尾曲〈繞〉的作詞人，這次更升格擔任戲劇的音樂統籌，整個過程讓他因此明白，「原來，我的存在讓外公覺得很驕傲，以這個孫子為榮。」

《百味小廚神 中元大餐》由《紅衣小女孩》幕後團隊打造，富邦文教基金會、台灣大哥大MyVideo、中環國際娛樂、有戲娛樂、得藝文創、百聿數碼、紅衣小女孩、瀚草影視等公司出品，湯昇榮、陳信吉擔任製作人、導演李權洋與王威翔共同執導奇幻家庭影集，該劇並榮獲文化部影視及流行音樂產業局中華民國一百十年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助案與臺中市政府新聞局110年第一梯次拍片取景補助案。

《百味小廚神 中元大餐》講述由金鐘視帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓，演出祖孫三代，描述中元節必定認真祭拜，拿出總鋪師看家手路，以一桌好菜款待好兄弟的阿公突然驟逝，孫子為了讓鬼魂阿公回憶起自己，決心挑戰重現這位老總舖師在食譜裡記下的每一道手路菜。