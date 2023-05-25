南韓濟州島今日（25）上午發生貨車闖紅燈撞上台灣旅行團包車，觀光局傍晚說明表示，本次事故造成7人輕傷，已送至當地醫院治療。

觀光局表示，有關今日媒體報導台灣旅行團於韓國當地時間10時30分於濟州島發生車禍一案，該案是旅天下旅行社辦理赴韓國團體旅遊，團體共34人（含旅客33人、領隊1人），旅遊期間是5月24日至5月27日。本次事故造成7人輕傷，已送至當地醫院治療。

觀光局表示，經洽旅天下表示已在第一時間啟動緊急應變機制，並由地接社及當地工作人員提供必要協助，受傷旅客目前已治療出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安。之後將持續關注旅客傷勢，並協助旅客處理後續醫療及保險相關事宜。

觀光局指出，查本案旅行社辦理本次旅遊已投保國泰世紀產物保險的旅行業責任保險（意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元），觀光局已囑請旅行社應妥善處理旅客照護事宜，並適時給予必要協助。

旅天下聯合國際旅行社表示，該團為5月24日出發之濟州島四日行程，包含領隊在內共計34位，今（25）日上午於濟州島東部遭違規之車輛碰撞，已在第一時間啟動緊急應變機制，並由韓國濟州島當地之地接社及工作人員提供必要協助，已將受傷旅客送往醫院治療，此次受車禍影響受傷的旅客共7人，現皆已出院返回飯店，其餘旅客也已在飯店休息，目前一切平安。本公司將持續關注旅客傷勢，並協助後續醫療及保險相關事宜。